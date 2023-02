Depois de divulgado o relatório dos abusos sexuais, elaborado pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica, o próximo passo é, além do apoio às vítimas, a entrega da lista que deverá ter mais de 100 nomes de abusadores ainda no ativo à Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) e ao Ministério Público (MP).

Mas esta não será a primeira vez que os bispos têm acesso aos nomes dos padres abusadores. O psiquiatra Daniel Sampaio, que acompanhou os trabalhos da Comissão, referiu ao SAPO24 que a Igreja pode já "iniciar o seu trabalho junto dos alegados abusadores, visto que cada diocese já foi alertada para a sua existência, sobretudo a partir do trabalho dos historiadores junto de cada bispado".

"A equipa de historiadores foi a cada diocese consultar os arquivos. Levava consigo a lista de alegados abusadores denunciados pelas vítimas. Descobriu novos nomes pela pesquisa dos arquivos. A lista final é a soma das duas, por isso é que está a ser finalizada", explicou. O psiquiatra adiantou ainda que a lista de abusadores será entregue no dia 3 de março, em Fátima. Por agora, "está a ser criteriosamente verificada e será entregue à CEP".

Desta forma, garante que a Igreja não tem que esperar por março: "os bispos já poderiam atuar, porque tomaram conhecimento das duas listas".

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

"A Igreja, se de facto quer mudar, não pode perder mais tempo", salientou.

Daniel Sampaio reitera que, no que diz respeito às vítimas, a Igreja deve começar articular-se "com o Serviço Nacional de Saúde para conseguir consultas rápidas de Psiquiatria e Psicologia de apoio". Por outro lado, deverá também "rever toda a formação dos candidatos a padres, sobretudo no que diz respeito à área da sexualidade".