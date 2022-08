Em conferência de imprensa no Santuário de Fátima, D. Edgar Cunha, bispo de Fall River, nos Estados Unidos da América, que preside à peregrinação aniversária de agosto, respondeu a questões dos jornalistas sobre o tema dos abusos sexuais na Igreja Católica, nomeadamente no que diz respeito à investigação dos casos.

"A Igreja Católica já estabeleceu um método, uma estrutura, que agora igrejas protestantes, escolas e outras instituições estão a seguir. Creio que a Igreja Católica foi a pioneira nisso, porque realmente fomos a primeira instituição a ser castigada por causa disso e respondemos com responsabilidade e com seriedade", lembrou, frisando que tudo isto foi "um exemplo para outras instituições".

O bispo lembrou ainda que "a questão do abuso não é uma questão da Igreja Católica", mas sim "da sociedade em geral".

"Acontece nas famílias e acontece em todos os grupos e instituições. A Igreja Católica foi a primeira a ser colocada diante da realidade e respondemos, mas acho que, agora, outras instituições estão acordando para isso e veem o que nós fizemos e somos um espelho para outros", acentuou.

D. Daniel Henriques, bispo auxiliar de Lisboa também presente em Fátima, começou por dizer, quanto à questão dos abusos, que "são circunstâncias que a todos nos doem".

"Além de integrar esta Comissão [diocesana para os abusos], também sou bispo auxiliar de Lisboa, onde está o senhor Patriarca, e posso dar aqui um testemunho muito pessoal", explicou, remetendo para a recente notícia do Observador que refere que o atual Cardeal Patriarca de Lisboa "teve conhecimento de uma denúncia de abusos sexuais de menores relativa a um sacerdote do Patriarcado e chegou mesmo a encontrar-se pessoalmente com a vítima, mas optou por não comunicar o caso às autoridades civis e por manter o padre no ativo com funções de capelania", num caso que remonta a 1999.

"Sou bispo há quase quatro anos, sempre com D. Manuel Clemente como bispo de Lisboa, já lá está há mais anos, e deixo aqui este testemunho muito pessoal do cuidado que ele tem, de facto, por toda esta questão", apontou D. Daniel.

Recordando que "a Diocese de Lisboa foi a primeira a criar uma Comissão e a responder ao apelo do Santo Padre", o bispo afirmou que em causa não está apenas a criação desta entidade mas "o cuidado quotidiano".

"Um cuidado que eu vejo muito no senhor Patriarca, de ir ao encontro das vítimas. Penso que toda esta questão aconteceu exatamente num contexto destes. Ir ao encontro, para ajudar e para escutar", disse.

Referindo que "há este esforço também na Diocese de Lisboa e em todas as dioceses de Portugal, exatamente como se passa em Full River", D. Daniel Henriques lembrou que a Igreja "foi a primeira castigada e se calhar justamente, até porque se espera muito da Igreja, em termos de irrepreensibilidade e acima de tudo dos sacerdotes".

Por outro lado, o bispo auxiliar de Lisboa acentuou que tem "esperança que isto possa criar um bom tsunami social na sociedade e que muitas outras instituições, começando logo pelas do Estado mas também por todas as outras, possam ir criando este cuidado para que estas situações não aconteçam".