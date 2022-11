"O processo canónico diocesano relativo ao delito de abuso sexual de menor alegadamente cometido pelo Rev. Pe. Luís Cláudio Ferreira dos Santos foi concluído com o decreto de não provada a acusação. Nenhuma das Partes apelou do decreto, ou pediu a sua modificação. A causa ficou concluída e cessaram as medidas cautelares em vigor", anunciou o Patriarcado de Lisboa numa nota publicada esta terça-feira.

No início de outubro foi referido que a Comissão Diocesana de Proteção de Menores tinha recebido uma queixa sobre um possível caso de abuso sexual sobre menores, alegadamente cometido pelo pároco de Massamá, Sintra.

O Patriarcado referiu ainda que o Ministério Público arquivou o "processo relativo ao envio de mensagens WhatsApp envolvendo o Rev. Pe. Duarte Andrade e Sousa".

"Quanto ao processo canónico continuamos a aguardar instruções do Dicastério", acrecentam.

De recordar que o padre, suspenso de atividades pastorais pelo Patriarcado de Lisboa alegadamente por troca de mensagens inapropriadas com jovens, desempenhava funções de capelão no Colégio S. Tomás, da Quinta das Conchas, em Lisboa.

No final da nota, é referido que o Patriarcado "renova o seu compromisso em tudo fazer para erradicar esta dramática realidade dos abusos de menores e está sempre disponível para colaborar com as autoridades competentes, tal como para acompanhar as vítimas que assim o desejarem".