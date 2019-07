Num “edifício de alvenaria”, situado junto aos contentores e também exterior ao corpo principal do hospital, “ficam agora 24 camas” para internamento pediátrico, acrescenta em comunicado o hospital de ‘São João’, que espera até ao fim do ano arrancar com a construção de uma nova Ala Pediátrica e que no fim de maio transferiu dos contentores para o edifício principal as crianças com doença oncológica.

“As crianças que estavam em enfermarias colocadas em contentores foram deslocadas para um internamento de 25 camas pediátricas situadas no edifício principal do CHUSJ, utilizando espaços que ficaram livres com a relocalização de outros serviços e onde irão manter-se até estar terminada a construção da ala pediátrica”, escreve aquela unidade hospitalar em comunicado.

O ‘São João’ acrescenta que “os 36 contentores da pediatria ocupavam uma área de 470 metros quadrados” e “representavam um custo anual próximo dos cem mil euros”.

A unidade hospitalar justifica que o internamento de crianças em contentores terminou “logo que foi possível reunir as condições necessárias para a dispensa daquela solução, após oito anos de utilização”.

O ‘São João’ não especificou quantas crianças foram transferidas dos contentores, descrevendo apenas que a nova área de internamento, no edifício principal, “está a ser partilhada com as crianças que estavam internadas na Cirurgia Pediátrica, que assim também obtiveram uma melhoria na sua qualidade assistencial”.

“A abertura das novas instalações reduz significativamente a necessidade de transporte de ambulância entre o internamento e o edifício principal, para muitas das crianças internadas”, destaca o hospital.