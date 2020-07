Em breve o Ergue-te terá novos órgãos sociais, já que no final do ano irá realizar a sua 7.ª Convenção. José Pinto-Coelho diz que o partido continua a fazer remodelações internas, apesar de admitir que com falta de meios e poucas pessoas - "não há milagres, as pessoas não têm coragem, não estão dispostas a arriscar" - é mais difícil obter bons resultados eleitorais.

Nas últimas eleições, em outubro do ano passado, o partido conseguiu apenas 17.126 votos (0,33%). José Pinto-Coelho admite a "pancada tremenda" e o "golpe dolorosíssimo", mas garante que o Ergue-te irá renascer das cinzas, "desistir não está no nosso dicionário". "Temos uma coisa que mais ninguém tem: uma resiliência à prova de bala. Não há políticos ou militantes ou partidos capazes de sobreviver, como nós, com a total carência de meios. Podemos não ter nada, mas lutamos porque acreditamos. Vamos sempre dizer a verdade, doa a quem doer".

Afinal, o que combatem e em que é que acreditam? "Acreditamos no nacionalismo, que é o primado da nação. Para os liberais, tudo se subordina à economia, para os socialistas, o primado é o igualitarismo, a coletivização dos bens de produção, para o PAN são os animaizinhos, a natureza. O primado nacionalista é a nação, que implica todo um património histórico-cultural, uma identidade. E, num mundo cada vez mais globalizado, ser nacionalista é muito difícil. Acreditamos que vai haver um colapso mundial, que esta nova ordem, que privilegia os grandes interesses instalados, acaba por subjugar as pessoas pelo medo, por privá-las da sua liberdade e dos seus direitos".

O presidente do Ergue-te acredita que "a era das nações foi substituída para era da globalização e a era da globalização está a dar péssimos resultados a vários níveis, tanto assim que vários tipos de nacionalismo estão a surgir por todo o mundo como reação natural a esta amálgama, que não é nada".

E a conversa leva-nos ao Estado da Nação, que será debatido esta sexta-feira na Assembleia da República. "O estado da Nação vai de mal a pior e isto vai dar um grande estoiro", antecipa o presidente do Ergue-te. E explica porquê: "O governo do PS anda a empurrar com a barriga... Tem tido um conjunto de sortes desde que António Costa é primeiro-ministro, beneficiado de conjunturas nacionais e internacionais - e até com esta coisa do vírus chinês acaba por ter sorte, porque a incompetência desta malta fica mais oculta. Mas isto vai dar um estoiro muito grande, vai doer a muita gente. A Nação está cada vez mais moribunda. Do ponto de vista económico, temos uma dívida externa cada vez maior, estamos cada vez mais escravizados. Justamente, o nacionalismo tem a ver com tudo isto, uma nação que não tem uma dívida externa equilibrada não é livre, é sempre escrava. Portugal é cada vez mais um país miserável, descaracterizado e invadido".