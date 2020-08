Numa nota enviada cerca das 10:00 à agência Lusa, a Infraestruturas de Portugal refere que “ainda decorrem os trabalhos” no seguimento do acidente ocorrido na sexta-feira na Linha do Norte.

Segundo a empresa, foi já “possível iniciar a remoção das composições” acidentadas e “em simultâneo decorrem também os trabalhos para reabilitação da via e da catenária”.

Contudo, “devido à complexidade dos trabalhos”, ainda não é “possível prever quando será restabelecida a circulação na Linha do Norte”.

O descarrilamento de um comboio Alfa Pendular, no concelho de Soure, distrito de Coimbra, com 212 passageiros, provocou na sexta-feira dois mortos e 44 feridos, oito dos quais graves, segundo a última atualização do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Coimbra.