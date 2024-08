Uma mulher, com cerca de 85 anos, morreu hoje na sequência de uma colisão frontal da viatura que conduzia, em contramão, com um veículo ligeiro na autoestrada A25 em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, informou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, a mesma fonte precisou que o alerta para acidente, que ocorreu ao quilómetro 30, da A25, no sentido Viseu – Aveiro, foi dado às 13:20.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Albergaria-a-Velha, Albano Ferreira, a vítima mortal é a condutora e única ocupante da viatura que seguia em contramão.

"A idosa entrou em paragem cardiorrespiratória, não tendo sido possível reverter a situação. O óbito foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) Aveiro", adiantou a mesma fonte.

O condutor do veículo ligeiro, que seguia na direção correta, sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital de Aveiro.

De acordo com a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, pelas 15:15 estavam no local 14 operacionais apoiados por seis viaturas.