Um acidente ocorrido hoje na A28, sentido Porto/Viana do Castelo, próximo da Póvoa de Varzim, provocou oito feridos e obrigou ao corte da via, disse à Lusa Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA