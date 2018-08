O helicóptero MI-8, com três tripulantes e 15 passageiros, caiu pouco depois da descolagem, ao colidir com os equipamentos que eram transportados por outro helicóptero.

O segundo helicóptero pousou sem problemas, num dia de condições climáticas "normais", de acordo com o ministério.

"A primeira descolagem foi a de um MI-8 com carga externa, sem passageiros, a segunda foi a de um helicóptero com passageiros, que eram funcionários da estação de petróleo", informa o comunicado.

"De acordo com as informações preliminares, o MI-8 com passageiros, por razões desconhecidas, colidiu com a carga externa do outro helicóptero depois da descolagem. O aparelho caiu, ficou destruído e pegou fogo", completa a nota.

"Três membros da tripulação e 15 passageiros morreram", confirmou o ministério.