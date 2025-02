A atriz morreu no seu apartamento em Nova Iorque, perto de Columbus Circle, acompanhada pela mãe, segundo a ABC News e o New York Post.

Michelle Trachtenberg tinha sido recentemente submetida a uma operação de transplante de fígado que pode ter tido complicações, de acordo com os meios de comunicação social dos Estados Unidos.

Acredita-se que Trachtenberg morreu de causas naturais, embora a causa exata da morte permaneça desconhecida e será determinada por uma autópsia realizada pelo instituto médico legal.

A nova-iorquina estreou-se como atriz em criança, com papéis como estrela infantil no canal Nickelodeon, incluindo a série televisiva ‘The Adventure of Pete and Pete’ e o filme ‘Harriet the Spy’, nos anos 90.

A atriz tornou-se mais conhecida ao participar na série ‘Buffy, a Caçadora de Vampiros’ na quinta temporada, em 2000, e por filmes como ‘EuroTrip’ (2004) e o drama desportivo da Disney ‘Ice Princess’ (2005), com os quais conquistou o carinho dos ‘millennials’ e da geração Z.

No entanto, um dos papéis pelos quais é mais recordada é a sua aparição recorrente na série ‘Gossip Girl’ (2008) como Georgina Sparks, uma personagem que costumava causar problemas e trazer o caos às vidas da elite do Upper East Side, entre os quais se encontravam as atrizes Blake Lively e Leighton Meester.

Trachtenberg continuou a trabalhar em televisão, com participações especiais em séries como ‘House’, ‘NCIS: Los Angeles’ ou ‘Sleepy Hollow’, além de regressar para a sequela de ‘Gossip Girl’, da Max (antiga HBO), em 2023.