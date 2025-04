Anselmi rejeita favoritismos no 'clássico'

"São jogos à parte. Não interessa a forma com que cada equipa chega, nem a posição na tabela. No fim, são partidas onde isso não conta, onde evidentemente não há favoritos", afirmou o técnico portista, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Anselmi reforçou a importância do momento competitivo e mental da sua equipa, destacando a motivação do grupo para um dos jogos mais esperados da época, perante os seus adeptos.

"Desde o momento em que escolhi ser treinador, foi para viver jogos como este. Geram-me muita expectativa, especialmente por ser em nossa casa, com a nossa gente e com a importância que tem este jogo", disse o argentino.

Apesar da pressão associada ao 'clássico', o técnico dos 'azuis e brancos' rejeitou centrar a abordagem na matemática da classificação ou no encurtar da distância para os rivais diretos, incluindo o adversário de domingo.

"Estar a pensar em pontos e em fazer contas tira-nos o foco do essencial. O nosso foco está no plano de jogo: como vamos defender, atacar, pressionar, como vamos abordar as bolas paradas. É isso que nos aproxima da vitória", sublinhou.

Sobre o adversário, Anselmi antecipou um Benfica ofensivo e obrigado a pontuar, dada a luta pela liderança, mas garantiu que o FC Porto manterá a sua identidade e ambição dentro de campo.

"O Benfica tem de procurar os três pontos, porque sabe que perder no Dragão pode significar perder a liderança. Mas nós também sabemos o que temos de fazer, conhecemos as nossas forças e como podemos fazer-lhes dano", apontou.

O treinador portista assegurou que, independentemente do nome do adversário, a equipa não abdica da sua forma de competir, mantendo uma postura proativa e voltada para o ataque.

"Temos uma forma de competir que não muda consoante o rival. Gostamos de ser protagonistas, de pensar na baliza adversária, gostamos de atacar, e é isso que vamos fazer amanhã", afirmou.

O argentino destacou também o espírito competitivo e a vontade de superação que tem observado no grupo ao longo das últimas semanas, sublinhando a intensidade e qualidade do trabalho feito no Olival.

"Vejo um grupo valente, com muita vontade de competir e de melhorar. Esta semana foi maravilhosa, com treino intenso, entreajuda e ambição. Isso enche-me de orgulho e dá-me força para os seguir até aos nossos objetivos", frisou.

Anselmi admitiu que há aspetos do jogo que ainda precisam de ser afinados, tanto ofensivos como defensivos, mas valorizou a atitude dos jogadores e o compromisso demonstrado em evoluir.

"Temos muitas coisas a melhorar, muitos detalhes. Dentro do ataque há facetas a trabalhar, nas transições e na defesa também. Mas quando vejo que os jogadores querem evoluir, isso para nós é impagável", afirmou.

Questionado sobre as alterações feitas frente ao último jogo, frente ai Estoril [vitória por 2-1], o treinador explicou que a equipa técnica adapta os comportamentos de acordo com o adversário, sem perder a essência da ideia de jogo.

"A forma como vamos recuperar a bola depende do rival. Contra o Estoril fomos ajustando. Começámos com dois avançados, depois pressionámos com três, terminámos com outro esquema. O jogo muda e nós temos de mudar com ele", detalhou o treinador.

Lage assume que 'clássico' ºe jogo "muito importante, mas não decisivo"

“Antes de mais, dizer que é um jogo muito importante para nós, mas não é decisivo. É um jogo muito importante, em que vamos com a ambição de jogar bem, ter um futebol ofensivo e vencer o jogo”, começou por dizer Bruno Lage, logo a abrir a conferência de imprensa de antevisão, no Seixal.

Sem se deter, na mesma resposta inicial, previu que o clássico “seja quentinho, como todos os outros”, e vincou que “o mais importante é a mentalidade vencedora e a ambição de vencer o jogo”.

“Digo ‘quentinho’ porque são aqueles jogos que nós queremos jogar, enquanto treinadores, enquanto jogadores. E, num momento da época [que é] importante, nós queremos estar a ‘top'”, apontou.

Depois, instando a especificar a importância do resultado deste encontro com o FC Porto para o que resta do campeonato, Lage explicou que “o campeonato aproxima-se do final” e o Benfica quer “continuar na liderança”, mas, antes disso, antecipou um jogo “muito dividido e muito rápido”.

“Porque ambas as equipas gostam de jogar rápido, gostam de pressionar, estão muito fortes a atacar a profundidade, são muito fortes nas transições ofensivas. Prevejo isso: um jogo muito tático, mas não amarrado. Um jogo, sim, de velocidade, em que a bola rapidamente pode sair de uma área e em dois ou três passes estar na outra”, analisou.

Último clássico da temporada na I Liga

O Benfica visita o FC Porto no domingo, em partida da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).

A equipa orientada por Bruno Lage segue em segundo lugar no campeonato, com os mesmos pontos que o líder, o Sporting, que recebe o Sporting de Braga na segunda-feira. Os ‘dragões’, por sua vez, seguem em terceiro lugar, com os mesmos pontos que os bracarenses, a nove pontos dos dois rivais lisboetas.

No encontro da primeira volta, no Estádio da Luz, o Benfica venceu por 4-1, mas na época passada, no Estádio do Dragão, foi goleado por 5-0.