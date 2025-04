Com quase quatro décadas de trabalho, Studio Ghibli é hoje uma das mais conhecidas produtoras de animação do mundo. Contando já com os brilhantes trabalhos de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma, o estúdio tem a sua estética estabelecida e reconhecida por milhões de pessoas.

Com uma paleta de cores única, personagens complexas e cenários excepcionais, a produtora tem mostrado continuamente o seu amor pela cultura e pelo folklore japoneses e é com este estilo de animação que o mundo se tem apaixonado nestas últimas semanas. Usando a Inteligência Artificial do OpenAI, milhões de pessoas têm transformado fotos pessoais em imagens com um visual alusivo aos filmes do Studio Ghibli.

Mas será que podemos considerar isto uma homenagem?

Imaginem que tinham passado décadas da vossa vida a aprimorar um estilo de animação distinto e, em meros segundos, o vosso visual artístico é erradamente replicado e divulgado, sem qualquer tipo de reconhecimento. Não é só um insulto à arte desenvolvida pelo estúdio japonês, como também questiona a legalidade do IA. Não será uma violação dos direitos de autor dos realizadores? Porque é que haveríamos de querer ver uma má imitação da estética dos filmes do Studio Ghibli?

Aqui tens três recomendações de filmes da produtora japonesa.

1. O Meu Vizinho Totoro

Estreado em 1988, ‘O Meu Vizinho Totoro’ foi realizado pelo brilhante Hayao Miyazaki.

O filme conta a história de duas irmãs que se mudam para o campo para ficarem perto da sua mãe doente. Satsuke e Mei aventuram-se pelo mundo mágico na floresta ao pé da sua nova casa, onde se tornam amigas de Totoro, uma criatura enorme, adorável e que só as crianças é que conseguem ver.

2. Princesa Mononoke

O atual número 85 na lista dos melhores filmes do IMDb, ‘Princesa Mononoke’ é um dos filmes mais reconhecidos e amados do Studio.

Também realizado por Hayao Miyazaki, o filme de 1997 segue Ashitaka, jovem guerreiro do clã Emishi que é amaldiçoado ao defender a sua aldeia de um demónio criado pela violência humana. Em busca da cura, Ashitaka viaja até à região do clã Tatara, acabando no meio de uma batalha entre a cidade e os animais da floresta.

3. A Viagem de Chihiro

A mais recente das nossas sugestões, ‘A Viagem de Chihiro’, lançado em 2001, está no top 30 dos melhores filmes da IMDB, com a posição número 26.

O filme do experiente Hayao Miyazaki acompanha Chihiro, uma criança de dez anos, que descobre um mundo secreto regido por deuses, bruxas e espíritos, e onde os humanos são transformados em monstros. É neste mundo que Chihiro se vê obrigada a trabalhar com Yubaba, uma bruxa terrível, para salvar a sua família.

Todos as nossas sugestões estão disponíveis na Netflix!

Na Internet, no mundo e na cultura pop

Spider-Man. ‘Spider-Man: Brand New Day’ é o título do quarto filme com Tom Holland.

Anatomia de Grey. A aclamada série foi renovada para mais uma temporada. Já vai na 22ª!

The Beatles. Os atores para os quatro filmes biográficos que vão sair em abril de 2028 já estão confirmados!

Como Treinares o Teu Dragão 2. O segundo filme de live-action do franchise vai chegar à grande tela em 2027!

Val Kilmer. O ator de “Top Gun” faleceu na passada quarta-feira com apenas 65 anos.

Elton John. Em colaboração com Brandi Carlile, o músico lança o seu novo álbum ‘Who Believes In Angels’.

Os novos trailers