O ator norte-americano Richard Chamberlain, herói da série televisiva "Dr. Kildare", morreu no sábado no Havai, aos 90 anos, de acordo com o seu agente.

Chamberlain morreu no sábado à noite em Waimanalo, devido a complicações decorrentes de um acidente vascular cerebral (AVC), a dois dias de completar 91 anos. O ator interpretou papéis como o do médico da série televisiva “Dr. Kildare”, que foi para o ar entre 1961 e 1966, e a revista Photoplay nomeou-o a estrela masculina mais popular durante três anos consecutivos, de 1963 a 1965. Ficou conhecido como o “rei das minisséries televisivas” em 1978, quando interpretou o papel principal em “Centennial”, uma produção com 24 horas de duração e baseada no extenso romance de James Michener. Em 1980 participou em “Shogun”, outra minissérie de grande projeção e dispendiosa, baseada na obra de época de James Clavell sobre um visitante americano no Japão. Obteve o seu maior sucesso em minisséries em 1983 com outro drama de longa duração, “The Thorn Birds”, baseado no ‘best-seller’ de Colleen McCullough, e interpretou o padre Ralph de “Bricassart”, um padre católico romano na Austrália que se apaixona pela bela Meggie Cleary (Rachel Ward). A produção da ABC, que também era protagonizada por Barbara Stanwyck, terá atraído 100 milhões de espetadores. Chamberlain ganhou Globos de Ouro pelo seu trabalho em “Shogun”, “The Thorn Birds” e “Dr. Kildare”. Quando o público começou a perder o interesse pelas minisséries, Chamberlain voltou-se para o teatro, onde exibiu uma excelente voz de cantor. Apareceu como Henry Higgins na adaptação de “My Fair Lady” na Broadway em 1994 e como capitão Von Trapp de “The Sound of Music”, em 1999. Participou em numerosos filmes, incluindo “Os Amantes da Música” (no papel de Tchaikovsky), “A Louca de Chaillot”, “A Torre do Inferno” e “Os Três Mosqueteiros” e suas sequelas. “Kildare” baseava-se numa série de filmes de sucesso dos anos 30 e 40, com Lew Ayres no papel principal. Nascido George Richard Chamberlain em Beverly Hills, em 31 de março de 1934, o ator estudou inicialmente no Pomona College para ser pintor. Mas, depois de regressar do exército, onde tinha servido como oficial de infantaria na Guerra da Coreia, decidiu tentar a representação. Mais recentemente, atuou em programas de televisão como “Will & Grace”, “The Drew Carey Show” e “Touched by an Angel”.