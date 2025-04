O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou neste sábado o seu homólogo russo, Vladimir Putin, pelos ataques a zonas civis da Ucrânia nos últimos dias e afirmou que Putin "talvez não queira acabar com a guerra".

Numa publicação na Truth Social após um encontro com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Roma, Trump também comentou que talvez Putin "deva ser tratado de outra maneira". E acrescentou: "Muita gente está a morrer."

Trump avalia a possibilidade de atacar o sistema bancário e aumentar as já significativas sanções contra a Rússia.

Os Presidentes dos EUA, Ucrânia, França e o Primeiro-Ministro britânico tiveram hoje uma conversa positiva sobre a Ucrânia, em Roma, à margem do funeral do Papa Francisco, anunciou o Palácio do Eliseu, depois de manhã Zelensky e Trump terem conversado.

Ainda o hoje o Kremlin anunciou que Putin disse na sexta ao enviado americano Steve Witkoff que está disposto a negociar o fim do conflito na Ucrânia "sem pré-condições", indicou o porta-voz do Kremlin no dia seguinte à reunião.

"Vladimir Putin reafirmou que a parte russa estava disposta a retomar o processo de negociação com a Ucrânia sem pré-condições", declarou Dmitri Peskov, citado pelas agências de imprensa russas.

*Com agências