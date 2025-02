De acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua, o acidente ocorreu por volta das 10h00 horas de terça-feira (2h00, em Lisboa) no rio Yuanshui, que atravessa a cidade de Qinglang, quando as duas embarcações embateram, fazendo com que o barco de passageiros virasse e se afundasse.

Como resultado, todas as 19 pessoas a bordo caíram na água.

Até à data, as equipas de salvamento recuperaram dois corpos e conseguiram salvar três pessoas, que foram hospitalizadas e se encontram em estado estável. Outros 14 passageiros continuam desaparecidos.

As operações de salvamento prosseguem com mais de 60 equipas de salvamento e pelo menos 10 embarcações destacadas para a zona.

O Ministério da Gestão de Emergências e o Ministério dos Transportes da China enviaram equipas especializadas com sonares e mergulhadores para intensificar as buscas.

As autoridades abriram uma investigação sobre as causas do acidente, embora até à data não tenham sido divulgados quaisquer pormenores sobre as circunstâncias do embarque.