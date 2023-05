Uma mulher, de 51 anos, morreu hoje de manhã na sequência de uma colisão entre três veículos ligeiros na A28, na Senhora da Hora, em Matosinhos, distrito do Porto, disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Leixões.

Segundo a mesma fonte, o acidente no sentido Porto-Matosinhos da A28 causou também dois feridos ligeiros e não foi possível esclarecer as circunstâncias da colisão.

O alerta foi dado às 06:10 aos Bombeiros de Leixões que se deslocaram até à zona da ocorrência.

No local, estiveram ainda viaturas do INEM, do Hospital de Pedro Hispano, da PSP e um veículo para transporte da vítima mortal.