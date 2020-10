O acidente ocorreu pelas 18:00 de sábado, na Estrada Nacional 365, na Golegã, Santarém, e envolveu dois ligeiros de passageiros, tendo morrido um homem de 78 anos, condutor de uma das viaturas.

Na nota da PSP é referido que o outro condutor “é polícia da PSP e não se encontrava de serviço”.

“A gestão e participação do acidente foram efetuadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que após recusa por parte do condutor (polícia da PSP) a submeter-se ao teste do álcool, motivou a sua detenção por crime de desobediência”, lê-se no comunicado.

A PSP adianta ainda que, “sem prejuízo da tramitação criminal”, foi instaurado um processo disciplinar ao agente e determinada, “no imediato”, a suspensão preventiva de funções.

“A PSP lamenta o sucedido, manifesta os sentidos pêsames por mais uma morte na estrada e apresenta publicamente as suas condolências aos familiares e amigos da vítima”, é referido na nota.

Fonte do Comando territorial de Santarém da GNR disse à Lusa ao início da noite que no local estiveram quatro viaturas e 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento e de Pernes, bem como da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.