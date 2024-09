De acordo com a fonte, uma das viaturas envolvida no acidente estava a circular em contramão naquele troço do IP4, no sentido Vila Real – Bragança, numa zona onde existem separadores centrais.

Orlando Matos, comandante dos bombeiros da Cruz Branca, disse que o acidente envolveu três automóveis, resultou de uma colisão frontal e provocou a morte a uma mulher, havendo ainda dois feridos considerados graves porque foi necessário proceder ao seu desencarceramento.

Em consequência do acidente, o trânsito naquele troço do IP4, mesmo junto à cidade de Vila Real, está cortado no sentido Vila Real – Bragança, entre os nós do Hospital e das Flores.

O alerta foi dado às 07:27, o acidente ocorreu ao quilómetro 96 e para o local foram mobilizados cerca de 20 operacionais e seis viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde, do INEM e GNR.

Foi ainda acionado o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que vai investigar as causas do acidente.

Orlando Matos referiu que os alertas para este acidente foram dados por telefone e diretamente, no quartel, por condutores que passaram no IP4.