O Ministério Público (MP) instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

Na qualidade de titular do órgão do Estado independente que defende os direitos dos cidadãos, a provedora de Justiça aceitou o pedido do primeiro-ministro para conduzir o processo de indemnização das famílias das vítimas mortais da derrocada da estrada municipal 255, no âmbito de um mecanismo extrajudicial, de adesão voluntária.

A fonte da Provedoria de Justiça contactada hoje pela Lusa recusou divulgar valores individuais das propostas de indemnização ou, por enquanto, o valor global das mesmas.

“Como sucedeu com as indemnizações dos familiares das vítimas mortais e dos feridos graves dos grandes incêndios de 2017, para acautelar a privacidade dos requerentes não divulgaremos valores individuais. Quando o processo estiver finalizado, e em função das propostas aceites, divulgaremos o montante global”, prometeu.

Os familiares e herdeiros das vítimas mortais têm, agora, “um mês para se pronunciarem” sobre estas propostas de indemnização, esclareceu.

“Trata-se de um processo extrajudicial e, por isso, as pessoas podem aceitar ou não. Têm um mês para nos comunicar a sua decisão e, se não nos disserem nada nesse prazo, pressupomos que não aceitaram, portanto, tem que ser uma aceitação explícita”, assinalou.