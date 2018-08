Um juiz federal do estado de Roraima, que faz fronteira entre os dois países da América do Sul, ordenou no domingo a suspensão temporária da entrada de venezuelanos por terra até haver um equilíbrio entre o número de imigrantes que chegam do país vizinho com os que saem de Roraima para outras localidades brasileiras.

A decisão foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal na segunda-feira, decisão aplaudida hoje pelo ACNUR.

“Aplaudimos a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Governo brasileiro, até agora, tem garantido o acesso ao seu território para os refugiados da Venezuela e imigrantes que necessitam de proteção e forneceu-lhes o acesso a serviços básicos”, disse numa conferência de imprensa o porta-voz do ACNUR, William Spindler.

O porta-voz lembrou que o ACNUR ajudou as autoridades a registar os recém-chegados e fornecer-lhes os serviços necessários e também estabeleceu um programa voluntário para a transferência de venezuelanos para outros estados do Brasil.

Até ao momento, 800 cidadãos venezuelanos mudaram-se para outras cidades brasileiras, disse o porta-voz.