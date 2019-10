As ações conjuntas são uma das tipologias previstas numa portaria hoje publicada em Diário da República, que vem regulamentar os termos da ligação funcional entre a GNR e o Ministério das Finanças, no âmbito da missão tributária da Guarda Nacional Republicana (GNR).

“A realização de outras ações conjuntas com a AT ou de ações autónomas da GNR a pedido da AT, no âmbito da prevenção das infrações tributárias ou de apoio às demais ações da AT, obedece a planeamento prévio e coordenação entre ambas as entidades”, determina o diploma.

Segundo a portaria os serviços do fisco e a GNR “coordenam as suas ações nas respetivas áreas de intervenção e trocam entre si as informações necessárias à prossecução das suas atribuições legais”, devendo alinhar as suas atividades “com o plano estratégico do combate à evasão e fraude tributárias, no respeito pelos princípios da adequação, proporcionalidade, pertinência e complementaridade”.

Elaborada com o objetivo de “reforçar a importância da articulação destas entidades na prossecução de missões comuns ou complementares”, segundo referiu à Lusa fonte oficial do Ministério das Finanças, esta portaria vem, assim, sistematizar normas que se encontravam dispersas em vários diplomas, absorvendo também parte do conteúdo que estava até agora vertido em protocolos de cooperação entre as duas entidades, “conferindo às matérias destes constantes uma maior força vinculativa”.