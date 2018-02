“Vão continuar as ações de luta, vão continuar as reuniões com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, com a Anafre [Associação Nacional de Freguesias], com a Associação Nacional de Municípios, com as organizações de utentes – locais e nacionais – e, obviamente, que a continuação da luta passa também pelo interior dos CTT e pelos seus trabalhadores”, disse à agência Lusa o secretário-geral do SNTCT, Victor Narciso.

Esta tarde, trabalhadores dos Correios, bem como utentes e autarcas (de juntas de freguesia e câmaras municipais) de todo o país juntaram-se em Lisboa, numa manifestação que se iniciou pelas 15:30 na praça do Marquês de Pombal e rumou à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, terminando quase duas horas depois.

De acordo com Victor Narciso, “à volta de 3.500 pessoas estiveram nesta manifestação”, número que classificou como “muito significativo”.

No início da manifestação, Victor Narciso tinha apontado para um total de cerca de 2.000 pessoas, enquanto a polícia estimou cerca de 1.500.

“Os autarcas e as populações que aqui estavam, em menor número [do que os trabalhadores] como é evidente, têm objetivos comuns com os sindicatos e os trabalhadores dos CTT por causa da defesa do serviço público e universal de correios”, notou, precisando que na manifestação se juntou gente de localidades como Trás-os-Montes, Viana do Castelo, Braga, Porto, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Santarém, Leiria, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

Estiveram também presentes os autarcas de Alpiarça, Loures e Seixal, entre outros.

“Só não veio gente das ilhas por razões económicas, ficava caro transportar essa gente”, assinalou.