“Depois é feito automaticamente o match e é comunicado à pessoa”, disse, salientando que os dados são confidenciais.

As equipas da uppOut validarão todo o processo e fazem o agendamento e relacionamento com as pessoas.

Além deste projeto (www.AcolheUmaRefeicao.pt), a equipa já tinha lançado anteriormente o site www.acolheumheroi.pt , que “já criou perto de uma centena de ‘matches’ entre profissionais de saúde e donos de habitações com a vontade de ceder as suas casas vazias”, o www.acolheumtrabalho.pt, que “está a relacionar profissionais à procura de trabalho e indústrias que não podem parar a sua produção e necessitam de colaboradores” e o www.acolheumempresario.pt para ajudar os empresários.

Ricardo Paiagua disse ainda que esta semana a uppOut vai lançar uma versão internacional do acolheumarefeicao.pt, tal como o www.hostahero.online.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 995 estão hospitalizadas, das quais 176 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou 1.329 para 1.357.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo já anunciou a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.