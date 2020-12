No seu boletim diário, a Autoridade de Saúde dos Açores acrescenta que, dos novos casos, 23 decorrem das mais de 1.000 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região e um foi apurado em laboratório privado.

Nas últimas 24 horas, 19 doentes recuperaram, 17 dos quais em São Miguel (dois na Lagoa, três em Ponta Delgada, nove na Ribeira Grande, dois no Nordeste e uma em Vila Franca do Campo).

Já na Terceira registaram-se duas recuperações, em Angra do Heroísmo, de acordo com a Autoridade de Saúde Regional.

Os Açores têm atualmente “72 cadeias de transmissão ativas”, incluindo “50 em São Miguel (três novas cadeias nas últimas 24 horas, uma em Ponta Delgada e duas na Ribeira Grande)”.

Há ainda “uma cadeia partilhada entre São Miguel e São Jorge, e 21 cadeias ativas na Terceira”, ilha onde foi detetada “uma nova cadeia nas últimas 24 horas em Angra do Heroísmo”.

Segundo a entidade, “foram já extintas 36 cadeias de transmissão até à data de hoje (duas das quais nas últimas 24 horas, sendo uma em Ponta Delgada e outra na Ribeira Grande”.

Estão atualmente internadas 15 pessoas na região.

Oito doentes estão internados no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, ilha de São Miguel, e sete no Hospital de Santo Espírito da Terceira, dois dos quais em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).

Existem presentemente no arquipélago 377 casos positivos ativos, sendo 272 em São Miguel, 101 na Terceira, um no Pico e três no Faial.

Foram detetados até hoje nos Açores 1.638 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 21 óbitos e 1.155 recuperações.