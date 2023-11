O Presidente da República convocou uma reunião do Conselho de Estado para 11 de dezembro, depois de ter ouvido hoje os partidos representados no parlamento açoriano, na sequência do chumbo do orçamento regional para 2024.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (D), conversa com o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro (E), durante a visita à cidade das Velas, na ilha de São Jorge, Açores, 15 de abril de 2022. EDUARDO COSTA/LUSA