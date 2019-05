João Ramos, de 82 anos, está emigrado no Canadá, como milhares de açorianos, mas disse que “se pudesse votar votava”.

Já o amigo Franklin Santos, que “todos os anos” vai da ilha Graciosa a Ponta Delgada para assistir às festas do Santo Cristo, só vota “de vez em quando”.

Em São Miguel desde os 08 anos, José Medeiros, residente na freguesia dos Arrifes, referiu que não terá dificuldade em votar, uma vez que a junta de freguesia “fica encostada” à sua casa e consegue lá “dar um salto”.

No Campo de São Francisco, onde já é notória uma presença invulgar de pessoas nos cafés, Lúcia Borges, de 66 anos, indicou não dispensar uma deslocação à baixa de Ponta Delgada para assistir à procissão, depois de “passar a noite com o Senhor” na igreja.

Gostaria que as eleições não tivessem colidido com as festas e admitiu estar a considerar ir votar, tal como a sua irmã, Emília Cabral, que gosta de ser uma “boa cidadã”.

Nas eleições europeias de 2014, o sufrágio coincidiu também com o domingo das Festas do Santo Cristo, que mobilizam milhares de emigrantes, turistas e locais, bem como devotos do resto da região e do país.

Nesse ato eleitoral, estavam inscritos nos Açores 226.885 eleitores, dos quais votaram 44.786, tendo a abstenção atingido os 19,74%.