“Durante o mês de maio chegarão mais 46.800 doses da Pfizer e durante o mês de junho estão previstas 52.650 doses também da Pfizer”, adiantou Berto Cabral, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo.

Depois da ilha do Corvo, onde a vacinação abrangeu toda a população com mais de 16 anos, as ilhas de Santa Maria e Flores estão a uma dose de concluírem a primeira fase do plano de vacinação.

“As ilhas de Santa Maria e Flores já têm a totalidade da primeira fase de vacinação concluída, com pelo menos uma dose administrada. A ilha do Pico tem esta fase praticamente concluída. A ilha de São Jorge deverá terminar na próxima semana e nas próximas duas semanas a ilha Graciosa e o Faial”, adiantou o diretor regional da Saúde.

Até ao final do mês, também as ilhas Terceira e São Miguel, as duas mais populosas, deverão ter a primeira fase concluída.

“Será possível, com as doses que chegarão à região durante o mês de abril, administrar pelo menos uma dose a todos os açorianos da primeira fase da vacinação”, salientou Berto Cabral.

Os Açores receberam hoje 8.500 doses de vacinas da AstraZeneca, depois de na segunda-feira terem recebido 23.400 doses da Pfizer.

Ainda durante o mês de abril, está prevista a chegada de 17.550 doses da Pfizer e 10.000 doses da AstraZeneca.

De acordo com o portal de vacinação contra a covid-19 dos Açores, já foram administradas 56.725 doses na região a 39.003 pessoas, das quais 17.722 com duas doses.

Os Açores têm atualmente 186 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus que provoca a doença covid-19, dos quais 185 em São Miguel e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados na região 4.324 casos, tendo ocorrido 4.000 recuperações e 30 óbitos. Saíram do arquipélago sem terem sido dadas como curadas 67 pessoas e 41 apresentaram comprovativo de cura anterior.