Na reunião do Conselho de Governo, que decorreu no segundo de três dias de visita do executivo socialista a Santa Maria, foram decididos outros investimentos e vários apoios para esta ilha.

O Governo Regional irá apoiar a Associação Agrícola de Santa Maria em 72 mil euros e a Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos da Ilha de Santa Maria com um montante de 52 mil euros, mas também com a cedência por 20 anos de terrenos situados no perímetro do aeroporto e a promoção de ações de formação profissional para 128 agricultores marienses.

Foi ainda aprovado um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto para o apoio à recuperação de habitações degradadas, no valor de 100 mil euros, a aquisição de uma grua para o Porto Comercial de Vila do Porto, que se estima que atinja cerca de 430 mil euros, e a preparação de uma candidatura ao Programa LIFE, para a “gestão e conservação de espécies de invertebrados terrestres”.

O avanço dos procedimentos para a abertura de um concurso público para requalificação do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária de Santa Maria (com um valor base de 1,7 milhões de euros); o reordenamento do trânsito de entrada em Vila do Porto, com a criação de uma faixa de rodagem suplementar; e a indicação, à Portos dos Açores, para contratar um piloto de barra residente para o Porto de Santa Maria, de forma a agilizar a operacionalidade, são outras deliberações da reunião.

O Governo dos Açores realizou entre segunda-feira e hoje uma visita estatutária a Santa Maria, cumprindo a imposição do Estatuto Político-Administrativo da região.

O estatuto determina que o executivo regional visite cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano e que o Conselho do Governo se reúna na ilha visitada.