As conclusões do Conselho do Governo, realizado na terça-feira à noite, foram apresentadas hoje pelo secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, durante a visita estatutária do executivo açoriano à ilha das Flores.

"A requalificação em curso do porto das poças, um investimento de cerca de oito milhões e meio de euros, tem como principal objetivo a melhoria das condições gerais de operação e segurança nesta infraestrutura", disse Berto Messias.

O porto das poças, em Santa Cruz, está em obras desde 2016, tendo as requalificações sofrido "alguns reveses" devido à passagem do furacão Lorenzo pelo arquipélago no início de outubro de 2019.

Devido ao furacão, Berto Messias realçou que é necessário fazer um "novo investimento" de 1,6 milhões de euros para a reparação dos danos, "além do investimento inicial já previsto e em curso".