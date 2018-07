Os Açores dispõem desde hoje de um serviço de vídeo-intérprete para que a comunidade surda possa aceder aos serviços de emergência, utilizando língua gestual.

"Vamos ter disponível um intérprete permanentemente, ou seja, através deste serviço, qualquer indivíduo que seja surdo e que saiba língua gestual portuguesa pode aceder ao serviço e comunicar, quer com a central da Proteção Civil, quer com os bombeiros", adiantou o secretário regional da Saúde dos Açores, Rui Luís, citado numa nota do gabinete de apoio à comunicação social do Governo Regional.

Estima-se que existam nos Açores cerca de 1.050 pessoas com deficiência ou perda auditiva, das quais cerca de 560 com surdez profunda.

O 'Serviin', que entrou hoje em funcionamento, é um serviço de vídeo-interpretação em língua gestual portuguesa, em que um intérprete licenciado comunica gestualmente com o surdo e oralmente com os profissionais do serviço de emergência.

A videochamada pode ser feita através do número 12472 ou via ‘skype’, em Serviin-Intérprete LGP.

Segundo Rui Luís, todas as viaturas de socorro dos bombeiros estão equipadas com 'tablets' e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vai dar formação sobre técnicas de comunicação com a pessoa surda em situações de emergência, a partir de setembro, no âmbito do curso de tripulante de ambulância.

Em julho de 2017, o executivo açoriano já tinha lançado um serviço de comunicação por SMS para a comunidade surda.

"Foi uma primeira solução que disponibilizámos e que levou 34 pessoas a inscreverem-se no sistema. Dessas, houve duas chamadas, o que para nós é relevante, já que se trata de situações de emergência e que justificam, por si só, o projeto", salientou o secretário regional da Saúde.