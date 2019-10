"Virei cá muitas mais vezes durante próximo ano meio para ver andamento das obras, e para mostrar que a solidariedade não se esgota num minuto, num momento e num determinado instante. Não, continua. Eles merecem isso", afirmou, referindo-se à solidariedade.

Durante a passagem do furacão "Lorenzo" nos Açores, em 02 de outubro, foram registadas 255 ocorrências e 53 pessoas tiveram de ser realojadas.

A passagem do furacão causou a destruição total do porto das Lajes das Flores, o que colocou em risco o abastecimento ao grupo ocidental do arquipélago.

Depois de assegurado o abastecimento através de embarcações de tráfego local (mais pequenas), a empresa Portos dos Açores, que gere as infraestruturas portuárias da região, anunciou no passado sábado que "já estão em curso os trabalhos de preparação do projeto de reconstrução" do porto das Lajes das Flores.

No total, o "Lorenzo" provocou prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, segundo anúncio do presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, na passada segunda-feira.

PSD quer debate no Parlamento Europeu sobre prejuízos do furacão "Lorenzo"

Os eurodeputados do PSD vão pedir na segunda-feira que o Parlamento Europeu inclua na sessão plenária desta semana, em Estrasburgo, um debate sobre os prejuízos causados pelo furacão ‘Lorenzo’ nos Açores.

O pedido será feito em conjunto com os deputados espanhóis do Partido Popular Europeu (PPE), família política em que se insere o PSD, que pretendem ver debatidos igualmente os prejuízos causados pelas cheias no sul de Espanha.

Numa nota de imprensa, o grupo parlamentar do PSD no Parlamento Europeu informa que a votação sobre a realização deste debate será feita na abertura dos trabalhos da sessão plenária de segunda-feira, pelas 17:00.

O pedido do PSD é conhecido no dia em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, se desloca às ilhas açorianas do Faial e das Flores, para visitar zonas afetadas pela passagem deste furacão, que atingiu o arquipélago no passado dia 02 de outubro.

De acordo com a nota de imprensa dos sociais-democratas, o eurodeputado José Manuel Fernandes, coordenador do PPE na Comissão dos Orçamentos, vai apelar à Comissão Europeia para “verificar a possibilidade de mobilização do Fundo de Solidariedade e apoiar uma eventual reprogramação dos fundos dos Açores para se fazer face aos enormes prejuízos”.

O chefe da delegação do PSD e vice-presidente do PPE, Paulo Rangel, considera que “dada a gravidade dos efeitos do furacão nos Açores, seria incompreensível que o Parlamento Europeu não se debruçasse sobre a situação”.

“Os açorianos merecem e precisam da nossa solidariedade e sabem que podem contar com o PSD”, refere Rangel, no mesmo comunicado.

A passagem do furacão 'Lorenzo' pelos Açores, na madrugada e manhã de dia 02 de outubro, provocou mais de 250 ocorrências e obrigou ao realojamento de 53 pessoas, causando prejuízos de cerca de 330 milhões de euros, de acordo com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro.

Segundo as autoridades locais, os prejuízos foram causados “em várias áreas como infraestruturas portuárias e de apoio a atividade portuária, rede viária, equipamentos públicos, na habitação, nas pescas, na agricultura e no setor empresarial privado”.

O governante declarou que a situação do Porto das Lajes das Flores “assume maior gravidade, tendo em conta o grau de destruição completa que se verificou”, estimando-se que o prejuízo registado “possa ascender a mais de 190 milhões de euros”.

O governo açoriano já pediu ajuda financeira ao Estado devido à passagem do furacão ‘Lorenzo’ e a ativação do Fundo de Solidariedade da União Europeia com vista a um apoio correspondente a 2,5% dos prejuízos.

Em conferência de imprensa na segunda-feira, o socialista Vasco Cordeiro disse ter já enviado uma carta ao primeiro-ministro com estas solicitações, e informou que António Costa agendou uma reunião para segunda-feira.