O furacão “Lorenzo” provocou mais de 170 ocorrências esta madrugada e manhã nos Açores e obrigou ao realojamento de mais de 50 pessoas, revelou ao início da tarde o Governo Regional.

Entre as ocorrências, as mais comuns foram “quedas de árvores, inundações, vias destruídas e galgamentos costeiros”, mas são os prejuízos no Porto das Lajes das Flores, o único porto comercial da ilha, que merecem maior preocupação do executivo açoriano.

“A ocorrência mais grave, muito complicada, é a questão do molhe de proteção do Porto das Lajes das Flores, que ficou totalmente destruído”, frisou Teresa Machado Luciano.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores vai continuar “em alerta” até ser feita uma nova avaliação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A rajada de vento máxima registada pelo IPMA foi de 163 km/h, às 08:25, no Corvo.