“Foi decidido passar a exigir testes aos viajantes que, vindos do exterior da região para a região, ou de uma das ilhas de transmissão comunitária que estejam nos níveis de risco médio ou alto para qualquer uma das outras ilhas dos Açores, e que estejam na ilha de destino por 13 dias ou mais, será obrigatória a realização de teste [à covid-19] ao 12.º dia”, anunciou o secretário regional da Saúde e Desporto.

Até agora, quem se deslocava de fora da região para os Açores tinha de chegar com teste negativo à covid-19 e fazer um novo teste ao sexto dia, sendo acrescentado agora um teste ao 12.º dia.

Clélio Meneses, que falava em conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo, adiantou que esta medida, decidida na noite de quarta-feira pelo Conselho do Governo no âmbito da pandemia da covid-19, vigorará a partir de sábado, durante uma semana, altura em que será reavaliada.

Atualmente, São Miguel e Terceira são as únicas duas ilhas de transmissão comunitária.

Contudo, Clélio Meneses adiantou que, ainda que não se verifique transmissão comunitária naquela ilha, o Faial vai passar a ser considerada como ilha de médio risco de transmissão da doença covid-19.

Em resposta à possibilidade de haver já novas variantes do novo coronavírus na região, o governante referiu que isso “não está confirmado”, mas admitiu haver “fortes suspeitas da nova variante” já estar em circulação.

“Esta questão do teste de 13.º dia tem também a ver com vermos novas cargas virais”, que não são detetadas ao sexto dia, mas acabam por se revelar mais tarde, disse o secretário regional.

Existem atualmente 483 casos ativos da doença na região, sendo 418 em São Miguel, 46 na Terceira, 15 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje nos Açores 3.526 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se 25 óbitos e 2.917 recuperações.