“Há um conjunto de situações nesta escola em concreto que são muito preocupantes. Vivemos naquele que é o concelho mais jovem de Portugal e existe aqui muita juventude. Existe nesta escola uma sobrelotação já de há alguns anos a esta parte e aquilo que se nota é que não há da parte do Governo uma resposta a esta situação”, afirmou o líder dos sociais-democratas açorianos.

Duarte Freitas falava, em declarações aos jornalistas, após uma visita dos deputados do PSD/Açores ao estabelecimento de ensino.

Também no inicio do mês as condições da escola foram tema de uma reunião do Governo açoriano com os pais dos alunos e de uma visita do Bloco de Esquerda (BE) ao estabelecimento de ensino.

Na altura, o secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, disse após a reunião com os encarregados de educação que não serão recuperados os blocos da Escola Básica Integrada Gaspar Frutuoso, que dista 300 metros da escola secundária - por "razões de segurança" e por existir uma ribeira entre as duas escolas, essa obra não irá por diante.