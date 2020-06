O anúncio foi feito pelo secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, Berto Messias, após a reunião do executivo com o Conselho de Ilha das Flores, integrada na visita estatutária do Governo dos Açores àquela ilha.

Berto Messias referiu que as obras deverão começar no início do próximo ano, uma vez que o executivo regional conta "lançar os procedimentos" para a reconstrução até "final do ano".

"Está a decorrer o projeto de execução que terá prazo de entrega até final de setembro deste ano. Contamos, imediatamente a essa entrega, logo a seguir, até final do ano, lançar todos os procedimentos para entrar na fase seguinte de lançamento da obra grande no porto", assinalou.

Berto Messias ressalvou que a "construção física" do porto "terá de seguir um conjunto de procedimentos administrativos e financeiros".

Está previsto a obra durar 48 meses, mas o secretário regional realçou de que se trata de uma intervenção de "grandes dimensões" numa zona "muito condicionada pelo estado do tempo".