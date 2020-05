O comunicado diário da Autoridade de Saúde Regional informa que as 437 análises realizadas nas últimas 24 horas, nos dois laboratórios de referência da região, localizados nas ilhas de São Miguel e Terceira, não revelaram casos positivos de covid-19.

Há a registar sete novos casos de recuperação de infeção por SARS-CoV-2: seis mulheres com idades entre 24 e 48 anos, residentes em São Miguel, no Pico e no Faial, bem como de um homem com 35 anos de idade, residente na ilha de São Miguel.

"As medidas de prevenção e contenção da pandemia devem ser mantidas e reforçadas, sempre que possível, por cidadãos e organizações públicas, privadas e do setor social", lembra a Autoridade de Saúde dos Açores.

Até ao momento, já foram detetados na região um total de 144 casos, verificando-se 71 recuperados, 15 óbitos e 58 casos positivos ativos para infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, sendo 46 em São Miguel, dois na ilha Terceira, dois na Graciosa, dois em São Jorge, três no Pico e três no Faial.

Portugal contabiliza 1.105 mortos associados à covid-19 em 26.715 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 16 mortos (+1,4%) e mais 533 casos de infeção (+2%).

Das pessoas infetadas, 874 estão hospitalizadas, das quais 135 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 2.076 para 2.258.

Portugal entrou domingo em situação de calamidade, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.