Luís Garcia teve 29 votos, enquanto Bárbara Chaves recolheu 28 votos.

Deram entrada na urna 57 votos, o número total de deputados ao parlamento açoriano.

O social-democrata que vai agora presidir à Assembleia Regional é deputado ao parlamento açoriano desde 2008.

A indicação por parte da mesa da eleição de Luís Garcia mereceu aplausos de representantes de todas as oito bancadas parlamentares.

O novo presidente sucede no cargo à socialista Ana Luís, que desde 2012 liderava o parlamento açoriano.

Para vice-presidentes da Mesa foram eleitos a deputada do CDS Catarina Cabeceiras, com 36 votos a favor, 18 contra e três em branco, e João Vasco Costa, do PS, com 43 votos a favor, cinco votos contra, seis abstenções e três votos em branco.

Para secretários da Mesa foram eleitos Marco Costa, do PSD, com 34 votos a favor, 16 votos contra, três abstenções, três votos em branco e um voto nulo, e Tiago Branco, do PS, com 44 votos a favor, quatro votos contra, quatro abstenções e um voto nulo.

A XII Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores foi hoje formalmente constituída, numa sessão que decorre esta tarde na cidade da Horta, na ilha do Faial.

Nem todos os 57 deputados eleitos nas eleições de 25 de outubro tomaram já o seu lugar, sendo ainda nesta fase substituídos por outros membros da lista dos seus partidos.

Em causa estão diversos deputados eleitos que são ainda membros do atual executivo socialista, logo a começar pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, bem como António Ventura, do PSD, que pediu a suspensão do mandato por também exercer o cargo de deputado à Assembleia da República.

Também Miguel Costa, socialista eleito pelo Pico, não tomou hoje posse por ainda exercer o cargo de presidente da Portos dos Açores, empresa que abandonará em breve.

O líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi indigitado recentemente presidente do Governo Regional pelo representante da República para os Açores, Pedro Catarino.

O PS venceu as eleições legislativas regionais, mas perdeu a maioria absoluta, que detinha há 20 anos, alcançando 25 dos 57 lugares da Assembleia Legislativa Regional.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados, anunciaram um acordo de governação, tendo alcançado acordos de incidência parlamentar com o Chega e o Iniciativa Liberal (IL).

Com o apoio dos dois deputados do Chega e do deputado único do IL, a coligação de direita soma 29 deputados na Assembleia Legislativa dos Açores, número necessário para atingir a maioria absoluta.

Bolieiro adiantou já que até final do mês estará em condições de apresentar ao parlamento açoriano o próximo executivo da região.