A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo - cuja secretaria já havia promovido um concurso público para definir a localização dos postos de abastecimento públicos na região - declarou à agência Lusa que foi hoje assinado um protocolo que visa a adjudicação dos 16 pontos de carregamento, abrangendo todas as ilhas.

“Nesta fase, haverá 16 postos de carregamento a serem instalados no espaço de um ano com o compromisso de ainda este ano serem colocados oito que irão abranger todas as ilhas, à exceção do Corvo, onde foi estabelecido um protocolo com a Câmara Municipal para instalar um posto de carregamento normal”, referiu Marta Guerreiro.

Para a titular da pasta da Energia, nos Açores pretende-se que se proceda ao carregamento das viaturas elétricas nas residências, em espaço noturno, visando “otimizar toda a rede de abastecimento, mas também o que o consumidor pagará”.

Marta Guerreiro afirmou que no âmbito do Plano de Mobilidade Estratégica estão estipuladas metas para 2020 e 2024, sendo que este documento será submetido “em breve” ao Conselho do Governo dos Açores, contemplando aspetos práticos para dinamizar o setor, tais como incentivos financeiros, que acumulam com os nacionais, a par de lugares específicos de estacionamento.

A secretária regional referiu que se pretende ainda regular a obrigatoriedade dos edifícios relativamente à disponibilização de lugares e instalações para carregamentos de viaturas elétricas.

Considerando que a mobilidade é um “projeto estratégico” para os Açores, a responsável admite que os percursos existentes são “relativamente curtos”, a par de uma evolução das energias renováveis “bastante significativa”, com uma “expetativa muito boa em termos de crescimento”, numa altura em que as baterias ganham cada vez mais autonomia.