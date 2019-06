Segundo o diretor regional, além desse estudo também são feitas "avaliações qualitativas com os técnicos" para aferir "algumas especificidades".

"Desse estudo ainda não é possível adiantar números", acrescentou, frisando, no entanto, a importância de haver "uma consciência social" sobre a violência e "uma indignação social".

Paulo Fontes destacou as medidas que têm sido implementadas nos Açores para combater o fenómeno, salientando que a região já tem uma estrutura de respostas para apoiar as vítimas em todas as ilhas, mas considerou que há novas respostas que são necessárias, tendo em contas as novas formas de violência, nomeadamente nas redes sociais e no namoro.

"E é também o alargamento desta luta que não deve ficar só na área social e estender-se a vários setores da governamentação, desde o emprego, habitação, saúde e câmaras municipais", sustentou o diretor regional da Solidariedade Social, assinalando que existe "desde 2015 um protocolo com a Associação de Municípios para implementar planos de igualdade nas autarquias", sendo que "várias já o estão a fazer".