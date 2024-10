"Ele reserva as suas explicações, se for necessário, à justiça sueca", explicou Marie-Alix Canu-Bernard, que condena "firmemente as acusações da imprensa que dão a entender que Kylian Mbappé deu explicações sobre a rotina da sua viagem a Estocolmo".

Nesta quinta-feira, o jornal francês Le Parisien informou que Mbappé teve relações sexuais consentidas com uma jovem, algo também noticiado pela emissora RMC Sports.

Os dois óegãos afirmaram também que Mbappé tem mensagens da jovem, "em tom muito positivo, explicando a história de um encontro feliz e de uma relação consentida".

No entanto, nada permite garantir que a denunciante seja a autora dessas mensagens, explicou o Le Parisien.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

O Ministério Público da Suécia anunciou há dois dias a abertura de uma investigação por violação após a viagem de Mbappé na semana passada a Estocolmo, sem citar nomes, embora os jornais suecos Aftonbladet e Expressen afirmem que o jogador é o investigado.

Segundo o Expressen, o atacante francês é considerado "razoavelmente suspeito" na investigação, ou seja, o grau de suspeita mais frágil previsto na legislação sueca.