Adelino Cunha, professor de História Contemporânea na Universidade Europeia, já publicou várias narrativas biográficas, individuais (“A ascensão ao poder de Cavaco Silva”, 2005) e coletivas (“Os filhos da clandestinidade”, 2016), com a predominância de investigações ligadas ao Partido Comunista Português. A sua tese de doutoramento foi, precisamente, “O exílio dos comunistas portugueses 1960-1974”. Em 2010 escreveu “Álvaro Cunhal, retrato pessoal e íntimo”, livro que acaba de ser reeditado e que foi o ponto de partida para esta conversa.

A primeira edição do livro, em 2010, foi apresentada por Carlos Carvalhas (ex-secretário geral do PCP), e nesta edição de 2019, por São José Almeida. Vi lá o deputado comunista António Felipe, então, esta biografia é aceite pelo Partido Comunista?

A pergunta é pertinente e vou responder de forma completamente honesta: eu acho que as boas biografias, e eu já fiz várias, não carecem de autorização de quem quer que seja. Nem do biografado, se estiver vivo, nem dos partidos políticos, se as pessoas tiverem desaparecido. Portanto, o PCP nunca autorizou a biografia, nem nunca senti vontade de pedir que autorizasse. O facto de alguém do Partido ter ido à apresentação, para mim, foi motivo de grande alegria.

Eu não estava a perguntar se o Partido autorizou; o que eu queria saber é se eles gostaram, se tem provas de que eles acharam que está bem?

Provas diretas, não tenho. O que aconteceu foi que em 2008 eu tinha publicado uma biografia do Júlio Fogaça (membro do Comité Central do PCP entre 1946 e 1960, depois caído em desgraça), que só por si é um tema muito delicado para o Partido Comunista Português. E entrei em contacto com o Domingos Abrantes, que era membro do Conselho de Estado em representação do PCP e a única pessoa que tinha passado pelas décadas de 1950 e 1960, quando esteve preso com o Júlio Fogaça. E ele aceitou falar para o livro. Digo isto com uma certa vaidade e igual humildade: o trabalho que faço tenta ser honesto – e é honesto.

Há muitas biografias do Álvaro Cunhal; assim sem pesquisar muito, há a do Pacheco Pereira, em quatro volumes...

... Que não é exatamente uma biografia.

"A diferença deste livro, penso eu, é ser um retrato pessoal, que mostra o Cunhal para lá do mito, e confirma a ideia de que ele era uma pessoa austera, que parecia vindo quase das sombras."

Bem, eu não li, mas o subtítulo é precisamente “Uma biografia política”. E há a do Urbano Tavares Rodrigues, de esquerda, do Joaquim Vieira, de direita, do José Milhazes e da Helena Matos. Há mais de uma boa dúzia. Porque é que achou que fazia falta mais esta biografia?

A razão está no título: “Retrato pessoal e íntimo”. É e será a única biografia com entrevistas a familiares dele – a mulher, na altura, mãe da filha, com a filha, a irmã, e pessoas que estiveram com ele, ou em Peniche, o Joaquim Gomes, ou em Moscovo, o Tengarrinha, por exemplo. A Sofia Ferreira, que o acompanhava no Luso, foi presa em 1949. Estas pessoas, infelizmente, já desapareceram quase todas. Ou seja, a diferença deste livro, penso eu, é ser um retrato pessoal, que mostra o Cunhal para lá do mito, e confirma a ideia de que ele era uma pessoa austera, que parecia vindo quase das sombras. Tento mostrá-lo como o filho, o pai, o avô, o companheiro, o homem que se apaixonou várias vezes, o homem que prevaricou – além do homem político. Isto não pode voltar a ser feito com aquelas pessoas, nestes termos.

Há o facto de as pessoas falarem para os livros, e depois os livros não traduzirem o que as pessoas acham que é o conteúdo dos livros. Eugénia Cunhal, quando a biografia já estava para sair, gravou um depoimento a atestar a honestidade do que lá está.

Esta história do culto da personalidade... Eu, pessoalmente, tenho a impressão de que ele incentivou esse culto em relação à sua pessoa, o mais que pode. O que você acha? Não estou a perguntar o que está no livro, mas a sua opinião pessoal.

Eu acho que sim, mas com um objetivo. O Cunhal, para quem o conheceu, era um homem verdadeiramente carismático. Provocava um efeito forte entre os homens e as mulheres – era bonito, e digo isto sem referência à sexualidade.

Mesmo sexualmente, ou melhor dito, sensualmente, ele era sem dúvida o mais forte dos líderes históricos do pós-25 de Abril. Com uma atração sensual. Porque o Mário Soares era um paizinho e o Sá Carneiro era muito "queque", classe alta.

O Álvaro Cunhal sabia que era uma pessoa carismática, sabia que provocava esse efeito nas pessoas e cultivou, ainda que a contragosto – porque ele achava que o herói era coletivo, era o povo...

Mas ele achava mesmo isso? Porque era estalinista, não é?

Eu tenho dificuldade em responder a essa pergunta de forma que não seja um bocadinho agressiva...

créditos: Rodrigo Mendes | MadreMedia

No livro, percebe-se uma certa ambiguidade em relação a isso.

Bem, se estalinista é um adjetivo, ou seja, se significa que a pessoa soube, concordou e colaborou com o assassinato em massa que foi o estalinismo, um período facínora na história do comunismo internacional, então é intolerável que se diga que o Álvaro Cunhal era estalinista. Seria como dizer que ele sabia e concordou com aqueles massacres. Não era estalinista nesse sentido.

Então, era no sentido de quê? Da pessoa, da personalidade do Estaline?

Eu acho que não tinha a ver com o Estaline. Tinha a ver com a situação do PCP ser um partido ultra-periférico, pouco relevante do ponto de vista internacional e dependente financeiramente das operações internacionais. Acho que o PCP foi fiel politicamente a Estaline, como foi a Khrushchov e depois a Brejnev, por uma questão de sobrevivência.

Mas quando Khrushchov denuncia Estaline no chamado Congresso Secreto, em 1956, que provocou uma confusão geral nos comunistas do mundo inteiro, o Cunhal mesmo assim defendeu a imagem do estalinismo. Quer dizer, o PCP, dirigido por Cunhal, recusou-se a aceitar a versão do Khrushchov.

Há aí um detalhe histórico. É que o Cunhal estava preso em Peniche. Quando se começa a fazer esse revisionismo todo, ele está confinado. Ele mais tarde até se vem queixar que o PCP tentou apagá-lo da História por ter feito também esse esforço de se desfazer do culto da personalidade.

Foi por isso que ele depois apagou o Júlio Fogaça da História do PCP?

A pergunta é pertinente, mas acho que foram motivos diferentes. O Júlio Fogaça foi o único rival intelectual do Álvaro Cunhal, em termos de preparação política, de escrita, de produção literária. Não houve outra pessoa com o mesmo peso específico. E ele dirigiu por duas vezes o PCP, e das duas vezes impôs uma viragem ao partido exatamente contrária ao programa do Cunhal.

Sim, é a política da “transição pacífica”, contrária à política leninista da revolução popular. Desde a queda do Estaline que tem sido essa a questão dos partidos comunistas, não é? Tomar o poder pela força ou fazendo alianças com as outras “forças democráticas”. Então, a maioria dos partidos comunistas europeus aderiu ao chamado “Eurocomunismo”, e o PCP, quando o Cunhal o tirou do Fogaça, voltou à linha revolucionária.

Sim, aliás o PCP é o único partido europeu que se mantém fiel ao marxismo-leninismo.

É o único que existe atualmente não é?

É. Aliás, ainda hoje os estrangeiros têm um fascínio incrível pelo PCP do Álvaro Cunhal. Publiquei há pouco um artigo em Espanha, e eles ficaram fascinados: o PCP ainda existe nesses termos?

"Ele [Cunhal] sempre acreditou que a única forma de derrubar a ditadura era uma insurreição popular armada. Não acreditava nem um bocadinho numa transição pacífica."

Qual é a sua impressão? Você acha que o Cunhal de facto acreditava que o único caminho para tomar o poder era uma revolução popular? Costumo fazer a mesma pergunta a mim próprio em relação aos cardeais da cúpula romana: será que eles acreditam mesmo, ou estão tão empenhados em fazer os outros acreditar que nem têm tempo para duvidar? Assim sendo, ele acreditava mesmo que era possível as massas revoltarem-se, ou era apenas uma estratégia que ele queria impor às bases?

Não, não, é uma convicção absoluta do Álvaro Cunhal. Se há alguma coisa que nós podemos tributar-lhe politicamente é esta coerência entre o pensamento e a palavra. Ele sempre acreditou que a única forma de derrubar a ditadura era uma insurreição popular armada. Não acreditava nem um bocadinho numa transição pacífica. A partir de 60-61, de facto transforma a opinião dele numa estratégica política. É o que está no seu texto “Rumo à vitória”, escrito em Kiev e Moscovo. Convictamente, ele diz que a revolução tem de ser feita dentro do território e com uma parte das forças armadas. Visto retrospetivamente – aliás, os soviéticos eram muito bons nisso, eram especialistas em prever o passado! — lendo o “Rumo à vitória” podemos ver que de facto ele tinha razão, foi necessário que uma parte das forças armadas tivesse rompido com a ditadura para a derrubar.

Não foi nada a mesma coisa. Não houve nenhuma revolta popular. A população aderiu depois. Imediatamente, mas depois. E sem armas.

Pois, não tem nada a ver.

É interessante porque o Cunhal era sem dúvida muito inteligente, para lá do carisma. Pergunto-me: como é que uma pessoa tão inteligente persistiu no conceito leninista, quando o conceito leninista já tinha sido ultrapassado pelos acontecimentos?

Está a falar, depois do 25 de Abril?

Antes e depois. Antes, teoricamente, e depois, na prática. Apesar do 25 de Abril não encaixar na sua previsão, uma vez que os militares se revoltaram por razões corporativas, apesar de tudo, ele continuou a achar que era possível seguir a via leninista. Que aliás foi o que aconteceu em muitos países, inclusive na Rússia em 1917; depois da revolução, formou-se um governo com vários partidos e os comunistas acabaram por destruir ou neutralizar os outros.

Nos países de Leste, quando os nazis foram derrotados, fizeram-no com a ajuda do Exército Vermelho que ainda lá estava.