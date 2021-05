À Lusa, fonte da Polícia de Segurança Publica do Porto disse que, depois de presentes ao juiz, os dois adeptos “foram notificados para comparecer no prazo de cinco dias úteis às autoridades”.

Da operação policial, no decorrer da Liga dos Campeões de futebol, resultaram quatro detenções, duas por agressão a polícias e duas pelo crime de contrafação (cidadãos nacionais).

A final da Liga dos Campeões, entre Manchester City e Chelsea, decorreu no Porto, no sábado, num jogo com a presença de adeptos ingleses, que durante os últimos dias estiveram aglomerados no centro da cidade, a maioria sem cumprir as regras ditadas pela pandemia de covid-19, como o uso de máscara e o distanciamento físico.