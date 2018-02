“Os números que temos e que dizem respeito, não só ao turno da noite, mas também a centros de distribuição e a centros de correio, dão uma percentagem de 68,13% de adesão à greve”, disse à agência Lusa o secretário-geral do SNTCT, Victor Narciso.

Ainda assim, o responsável ressalvou a “dificuldade [das estruturas sindicais] em ter números concretos porque os dirigentes e os delegados estão a vir para Lisboa, para a manifestação desta tarde, e não vão aos locais de trabalho para recolher números”.

Os trabalhadores dos CTT iniciaram a partir da meia-noite a segunda greve geral em dois meses, após dois dias de paralisação em dezembro.

Entretanto, a partir das 14:30, decorre uma manifestação em Lisboa, desde a praça do Marquês de Pombal até à residência oficial do primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, local onde as estruturas representativas dos trabalhadores entregarão documentos a exigir a reversão da privatização da empresa.