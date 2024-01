A informação foi dada aos jornalistas, por volta das 17:30, por uma funcionária judicial à porta do Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde se previa que os interrogatórios começassem às 14:00, depois de terem sido adiados no sábado.

A funcionária judicial disse que os três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira, entre os quais o então presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), não vão ser hoje sujeitos a primeiro interrogatório, ao contrário do que estava previsto.

O novo adiamento aconteceu porque os advogados dos detidos exigiram ver todos os documentos apreendidos nas buscas realizadas na quarta-feira por parte da Polícia Judiciária (PJ), indicou a funcionária judicial, acrescentando que na terça-feira a PJ vai levar os documentos para o tribunal.

Assim, os interrogatórios aos três suspeitos de corrupção na Madeira, que se encontram detidos desde quarta-feira e que vão pernoitar pela quinta noite nas instalações da PJ, em Lisboa, vão começar na terça-feira, pelas 10:30, informou a mesma fonte judicial.

Por volta das 17:30 de hoje, os advogados dos três detidos ainda não tinham saído do Tribunal Central de Instrução Criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa, onde iniciaram os trabalhos cerca das 14:00.

Cerca das 16:00, a informação disponibilizada pela funcionária judicial era de que os interrogatórios ainda não tinham começado e que as diligências deveriam ser interrompidas às 17:00 devido à greve dos funcionários judiciais às horas extraordinárias.

Depois de terem sido identificados na sexta-feira, no sábado os arguidos também estiveram no tribunal, mas os interrogatórios “não começaram formalmente”, de acordo com Paulo Sá e Cunha, advogado de Pedro Calado.

Em declarações aos jornalistas nesse dia, Paulo Sá e Cunha explicou que foram completados “determinados elementos de prova que ainda não estavam disponíveis no processo”.

Na sequência deste processo, Pedro Calado decidiu renunciar ao cargo de presidente da Câmara do Funchal, pedido que formalizou hoje, porque “entendeu que era a conduta adequada face às circunstâncias que está a atravessar”, revelou ainda no sábado o advogado do autarca.

Segundo fonte judicial, o processo foi distribuído ao juiz Jorge Bernardes de Melo, do Tribunal Central de Instrução Criminal, e os arguidos e os advogados tiveram na sexta-feira acesso aos factos em causa e aos elementos de prova sobre o caso desencadeado pela Polícia Judiciária (PJ) e pelo Ministério Público (MP).

Ainda de acordo com fonte judicial, o inquérito vai começar pelo empresário Custódio Correia, que é o principal acionista do grupo ligado à construção civil Socicorreia, seguindo-se Avelino Farinha, líder do grupo de construção AFA, e, por último, o presidente da Câmara do Funchal.

Foram os três detidos na quarta-feira, na sequência de cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias efetuadas pela PJ sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente.

A operação também atingiu o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, que foi constituído arguido e oficializou hoje a renúncia ao cargo, que tinha anunciado na sexta-feira.

Em causa estão suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência, segundo a PJ.