"A implementação do IVA resulta de um conjunto de ações de curto prazo, atribuídas ao Ministério das Finanças, resultantes do alinhamento com o Plano de Desenvolvimento Nacional 2018/2022, enquanto instrumento orientador da gestão económica e social do país", disse.

O Plano Intercalar do executivo, aprovado em 2017, a implementação das ações necessárias para a inclusão do IVA no Orçamento do Estado para 2019, as visitas do Fundo Monetário Internacional (FMI), em setembro de 2016 e dezembro de 2017, bem como a questão regional, visto que Angola é o único país da SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral) que ainda não implementou o imposto desta natureza, contribuem para a aceleração deste processo, sublinhou.

Esta proposta, prosseguiu Adilson Sequeira, prevê a substituição do imposto de consumo por um novo imposto. Atualmente o imposto de consumo permite a dupla tributação que é o "efeito cascata", uma realidade de muitos países, e que Angola pretende evitar.

Com este diploma, salientou Adilson Sequeira, pretende-se aplicar ainda dois regimes a nível da sua aplicação.