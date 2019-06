As viaturas a ser compradas fazem parte da segunda fase do programa ECO-mob, tendo sido adquiridas na primeira fase 170 viaturas, que já foram entregues em vários pontos do país, incluindo as regiões autónomas.

No comunicado, lembra-se que o programa ECO-mob pretende atingir 1.200 viaturas elétricas na frota do Estado, através da substituição de unidades com mais de dez anos.

O financiamento previsto para todo o processo envolve mais de 23 milhões de euros (inclui-se pontos de carregamento, por exemplo), de acordo com o Fundo Ambiental.

No comunicado o Governo avisa que o Fundo Ambiental lança em breve outro aviso para apoiar a compra de 600 viaturas elétricas para a administração local, privilegiando-se as viaturas que se destinam ao transporte de doentes, uma competência que passou para os municípios.

O programa de apoio à mobilidade elétrica na administração pública visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir para a redução de emissões poluentes e do ruído em meio urbano.

Portugal assumiu o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050, não emitido mais gases com efeito de estufa do que aqueles que consegue remover.

Na entrega de viaturas na primeira fase do programa o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, referiu que os transportes representam atualmente cerca de 25% das emissões nacionais, tendo apresentado uma redução das emissões de 15% desde 2005. E para descarbonizar a mobilidade, “a grande aposta começa nos transportes públicos”, disse o ministro.