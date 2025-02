Crê-se que estes nómadas, que em grande parte devem a sua rápida expansão ao seu impressionante domínio sobre os cavalos, tenham contribuído para a disseminação das línguas indo-europeias da estepe euro-asiática entre o mar Cáspio e o mar Negro, na atual Rússia, até à Europa continental e à Índia.

Mas embora vários estudos nos últimos anos tenham esclarecido sobre este incrível povo nómada, a sua origem permanece obscura, noticiou na quarta-feira a agência Efe.

Dois artigos liderados pelo geneticista David Reich, da Universidade de Harvard (EUA), e publicados na revista Nature, analisaram as origens desta tribo que há 5000 anos, durante a transição entre a Idade do Cobre e a Idade do Bronze, protagonizou uma das migrações mais famosas da história.

Os estudos, realizados por cientistas da Áustria, Croácia, República Checa, Alemanha, Hungria, Irlanda, Itália, Cazaquistão, Moldávia, Polónia, Roménia, Rússia, Sérvia, Eslováquia, Eslovénia, Reino Unido, Ucrânia e Espanha baseiam-se na análise de ADN antigo de 435 indivíduos das atuais Rússia e Ucrânia (estepe Pôntico-Cáspio).

Alguns destes genomas — que não tinham sido estudados anteriormente — fornecem informações sobre inúmeras populações de estepes que não tinham sido analisadas.

Todos estes dados, juntamente com informações geográficas e arqueológicas, permitiram aos cientistas reconstruir a história dos Yamna.

No primeiro artigo, liderado por Iosif Lazaridis, do Departamento de Biologia Evolutiva de Harvard, os autores propõem que os antepassados dos Yamna na Idade do Cobre eram três grupos diferentes que habitavam o Cáucaso: o Cáucaso-Baixo Volga, o Volga e o Dnipro.

O estudo revela que estes clãs se misturaram com as populações europeias existentes em diferentes vagas: "Alguns foram para sul e sudoeste em direção à Anatólia e outros para norte, em direção à estepe, onde se misturaram com as populações locais para dar origem aos Yamna", explicou à Efe o paleogeneticista da Universidade do País Basco e coautor do estudo, Íñigo Olalde.

O clã do Cáucaso-Baixo Volga contribuiu com cerca de 80% da ascendência dos Yamna e cerca de 10% da ascendência dos povos da Anatólia (a península da Ásia Ocidental que compreende grande parte da atual Turquia) já na Idade do Bronze, observaram os autores do estudo.

Mas, além disso, do ponto de vista linguístico, estes movimentos tiveram como consequência que o antepassado de todas as línguas indo-europeias (a falada por estes clãs) se dividiu algures entre 4400 e 4000 a.C., em dois ramos dos quais surgiram as línguas anatólicas e o resto das línguas indo-europeias.

Num segundo artigo, baseado num estudo dos genomas de 81 indivíduos incluídos em análises anteriores, a equipa liderada por Alexey Nikitin, do Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Grand Valley, reitera que os antepassados dos Yamna se espalharam em duas vagas, seguindo-se uma migração desta tribo das estepes já misturada com as populações locais.

Este trabalho refina-o um pouco mais e propõe que a origem provável dos Yamna foi a região de Mykhailivka (Ucrânia), aproximadamente em 3635-3383 a.C.

Os resultados de ambos os estudos lançam uma nova luz sobre a forma como a população Yamna surgiu e espalhou novas culturas e línguas pela Europa de Leste.