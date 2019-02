"Os principais grupos económicos a operar na área da saúde em Portugal ameaçaram acabar com os acordos que têm com a ADSE, obrigando os beneficiários do subsistema a pagar, à cabeça, a totalidade dos cuidados de saúde prestados nos hospitais privados", pode ler-se no requerimento do BE que deu hoje entrada no parlamento.

A "ameaça e a chantagem sobre a ADSE e sobre todos os beneficiários do subsistema é inaceitável" na perspetiva dos bloquistas, motivo pelo qual consideram "ser necessário ouvir o Conselho Diretivo da ADSE, o seu Conselho Geral e de Supervisão e a Ministra da Saúde".

Estas audições, pedidas com caráter de urgências, tem o objetivo de "perceber que medidas estão a ser tomadas para implementar o rigor, transparência e fiscalização que são exigíveis e que medidas serão tomadas para que o Estado e o subsistema não fiquem refém da chantagem dos grupos económicos".

De acordo com o deputado do BE Moisés Ferreira, Luz Saúde, José Mello Saúde, Lusíadas, Trofa e Hospital Privado do Algarve são os mesmos grupos que "entre 2015 e 2016 sobrefaturaram, indevida e abusivamente, 38,8 milhões de euros à ADSE".

"Como não querem devolver os quase 39 milhões de euros que faturaram indevidamente, os grupos económicos avançaram para a chantagem sobre os beneficiários da ADSE", condena.

Segundo o texto do requerimento, em causa "estão valores cobrados à ADSE que estão hiperinflacionados e que representam um desvio significativo em relação àquilo que são os preços convencionados".