Cécile de Oliveira, citada hoje pela comunicação social francesa, adiantou que tinha sido anunciada para terça-feira uma comunicação do ministro do Interior francês para divulgar as conclusões do relatório da Inspeção Geral da Polícia sobre a atuação das forças de segurança na noite em que o lusodescendente desapareceu.

Por isso, afirmou-se "surpreendida" por ter sido o próprio primeiro-ministro Edouard Philippe a apresentar publicamente os resultados do relatório e a confirmar que um corpo retirado do rio Loire no dia anterior pertencia ao jovem de 24 anos.

"Estou surpreendida que o primeiro-ministro tenha falado [...]. Claramente, quando o próprio primeiro-ministro fala, torna-se num assunto de Estado. É uma tomada em mãos pelo executivo de um assunto que está confiado a um juiz de instrução e parece-me revelador de um momento político muito complicado sobre as intervenções policiais", disse Cécile de Oliveira.

As conclusões do relatório, divulgadas na terça-feira, por Edouard Philippe não estabelecem qualquer ligação entre a intervenção policial em Nantes e o desaparecimento do lusodescendente Steve Maia Caniço.