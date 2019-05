"À medida que começo a ter contacto com o processo, a nossa revolta, a minha e do senhor presidente da Câmara de Barcelos cresce de hora para hora. Na verdade, a 'Teia' [nome da operação da PJ em curso] vai parir um rato", defendeu.

Segundo Nuno Cerejeira Namora, que falava aos jornalistas à saída das instalações da Polícia Judiciária (PJ) do Porto, onde Miguel Costa Gomes se encontra deste o final da manhã, "o processo está cheio de nada, de uma mão cheia de nada e de coisa nenhuma".

"Já sei [dos ajustes diretos em causa], mas não vos vou dizer porque se iam partir a rir com o ridículo desta acusação. É na realidade vergonhoso brincar com as autarquias, brincar com o poder local, brincar com a democracia, com um processo que não tem matéria absolutamente nenhuma", acrescentou.

De acordo com Nuno Cerejeira Namora, o presidente da Câmara de Barcelos está acusado "de um único crime, um crime de corrupção passiva".

"Isto é uma vergonha. A 'Teia' vai parir um rato, daí crescer a indignação, a revolta, mas por outro lado a coragem e força do presidente na sua libertação muito rápida.", declarou, sublinhando que não admite nenhuma outra medida que não seja a prestação do Termo de Identidade e Residência (TIR).